Геркус: У «Спартака» есть состав, но он не сбалансирован

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо»поделился мнением о составе «Спартака».

«У "Спартака" очень хороший состав, но он не сбалансирован. Он не равен сам себе внутри. Если посмотреть по линиям нападения и защиты, они принципиально разные по мощи. У них очень сильное нападение с огромным выбором игроков, и можно определять разные тактики. У них неплохо в центре поля, но сзади, в воротах...» — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На данный момент красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 7 туров.