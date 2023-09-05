Газзаев: Абаскалю надо понять, что «Спартак» — не поле для экспериментов

Экс-наставник ЦСКАответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «Спартака»

«Разговоры об отставке Абаскаля? Работать в таких клубах, как "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Динамо", "Локомотив", всегда неимоверно сложно! Ты все время находишься под давлением, любой твой шаг комментируют, анализируют. И рецепт здесь один — результат. Я уже как-то советовал Абаскалю почитать историю "Спартака", в частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Иваныч Романцев. Восемь чемпионств. Вот вам и ответ всем критикам. А для Абаскаля, получается, "Спартак" — поле для экспериментов. Пора уже понять, что это команда с большими традициями, амбициями, с огромной армией болельщиков, которая ждет только трофеев.

Что касается слухов об отставке. Ну... Значит, на то есть основания. Но мне некорректно озвучивать свое мнение. Решение принимает только руководство клуба. Оно и несет ответственность», — цитирует Газзаева «СЭ».