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    Газзаев: У «Спартака» приличный подбор исполнителей. Но где стабильность состава?

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    Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Московский "Спартак" проиграл в Краснодаре. Про главного тренера красно-белых мы уже не раз говорили. Готов повторить: он никак не может разобраться в своих футболистах, найти оптимальные сочетания.

    И это при том, что у "Спартака" очень приличный подбор исполнителей. Но где стабильность состава? Что такое стабильный состав? Это результат, качество игры, уверенность подопечных в своих силах, их прогресс. Абаскалю пора понять: чемпионами становятся те команды, в составе которых девять позиций — железные! То есть девять человек у тебя всегда выходят в старте. Только две позиции плавающие. А что мы видим в "Спартаке"? По пять-шесть человек меняется. Ну невозможно в таком режиме наиграть связи. Ну не может быть два равноценных состава. Это исключено! Ну не бывает двух одинаковых Месси или Роналду. Это же очевидные вещи. Почему тренеры "Спартака" живут по каким-то своим законам? Да даже если взять вратарскую позицию — это уже явная аномалия! За семь туров сменилось три голкипера. Сначала Свинов, потом Максименко, теперь Селихов. Как это понимать? Защитникам приходится постоянно привыкать к новым требованиям, новым указаниям, что ли?» — сказал Газзаев «СЭ».

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