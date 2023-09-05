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    Ахметов: Хочу взять трофей с «Краснодаром» и уехать в европейский топ-клуб

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    Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов признался, что хочет продолжить карьеру в Европе.

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    «На самом деле, я считаю, что я не вношу какой‑то дисбаланс для тренера и команды. Я доброжелателен, улыбчивый. Всегда настроен только на позитив. И ситуации такие возникали, потому что вынуждало подходить и разговаривать.

    С возрастом, наверное, как‑то контролируешь себя. Поэтому сейчас уже, наверное, не взрывной.

    Периоды разные были. Где‑то рост, где‑то чуть‑чуть была стагнация, где‑то травмы. Поэтому не все так гладко. Не только вверх шел, но и вниз. Потихонечку обретаю тот путь, к которому шел изначально в ЦСКА.

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    • Тяжелая травма была у меня, потому что я полтора года мучился, шесть месяцев еще после операции. Достаточно тяжело было психологически. Ты понимал, что ты не можешь играть и тренироваться, не можешь помочь своей команде. Когда ты смотришь, ребята играют, побеждают, и хочется быть с командой. Тут самое главное — не загоняться.

    [Хочу] исполнить свою мечту — уехать в европейский топ‑клуб! И завоевать с "Краснодаром" трофей!», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

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