Президент 2DROTS предложил «Спартаку» сыграть матч за звание самой народной команды

Президентизъявил желание сыграть содля того, чтобы выяснить, кто самая народная команда.

«Что делать "Спартаку", чтобы конкурировать с 2DROTS? Можем сыграть с ними народный матч и узнать, кто самая народная команда.

Болельщикам "Спартака" нужно начинать болеть за 2DROTS? Звучит как хорошая идея. Можно болеть за "Спартак" и 2DROTS. Почему нет? Мы пока не в РПЛ, поэтому не конкуренты.

А их врагов из ЦСКА мы обыгрывали. Можно сказать, что вносили частичку, чтобы у них был повод порадоваться», — сказал Панасюк Чемпионату.

Напомним, что в 1/64 финала Кубка России 2DROTS обыграл кировское «Динамо» (2:0) и вышел в следующий раунд турнира.