ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
  • 17:51
    • В «Факеле» объявили о расставании с главным тренером Евсеевым
    Все новости спорта

    Президент 2DROTS предложил «Спартаку» сыграть матч за звание самой народной команды

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Товарищеские матчи
    Президент 2DROTS Никита Панасюк изъявил желание сыграть со «Спартаком» для того, чтобы выяснить, кто самая народная команда.

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    «Что делать "Спартаку", чтобы конкурировать с 2DROTS? Можем сыграть с ними народный матч и узнать, кто самая народная команда.

    Болельщикам "Спартака" нужно начинать болеть за 2DROTS? Звучит как хорошая идея. Можно болеть за "Спартак" и 2DROTS. Почему нет? Мы пока не в РПЛ, поэтому не конкуренты.

    А их врагов из ЦСКА мы обыгрывали. Можно сказать, что вносили частичку, чтобы у них был повод порадоваться», — сказал Панасюк Чемпионату.

  • РПЛ. Взлёт «Динамо», «Локомотива» и падение «Зенита»
  • Итоги 7-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Напомним, что в 1/64 финала Кубка России 2DROTS обыграл кировское «Динамо» (2:0) и вышел в следующий раунд турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА снизит к минимуму результативность «Магнитки»
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Джокович продлит серию побед над Фрицем?
  • Фриц — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальта — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры