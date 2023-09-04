Уокер подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»

Кайл Уокер Фото: globallookpress.com
По данным источника, новое соглашение 33-летнего англичанина с «горожанами» будет рассчитано до лета 2026 года. Отмечается, что клуб объявит о продлении контракта с игроком в ближайшее время.
Уокер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, вместе с командой футболист завоевал 15 трофеев, включая одну Лигу чемпионов и пять чемпионств Англии.
В нынешнем сезоне защитник сыграл шесть матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых не отличался результативными действиями.