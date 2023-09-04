ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичКатастрофа Свентек, камбэк Джоковича и успехи американцев
  • 12:37
    • В сборную России вызваны шесть новых игроков
  • 13:11
    • Глава «Локомотива»: У нас больше не будет трансферов на выход
    Все новости спорта

    В РФС считают, что поле на плавучем доке — шаг для развития футбола

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России
    Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин оценил организацию матча 1/64 финала Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» (2:0).

    Матч Кубка России прошел на берегу Баренцева моря
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матч Кубка России прошел на берегу Баренцева моря

    «Несмотря на недовольство болельщиков, мы все это прекрасно понимаем, этот матч показал, что если, ты чего-то желаешь, этого можно добиться несмотря ни на что. Вот этот матч про футбол в доке показывает людям, в том числе органам власти, что можно захотеть и буквально за месяц построить футбольное поле, запустить детскую спортивную школу, создать команду. Это про людей, про их жизнь, про мечты, про то, что все возможно. Кубок России соответствует этой стратегии. Это самый народный турнир. И мы хотим, что бы он давал людям возможность реализовывать мечты. В нем участвуют любительские команды, медиа. Ребята, которые с детства мечтали стать футболистами, но не стали. И тут появляется новая возможность реализовать свою мечту. 2DROTS осталось два шага до РПЛ. Чтобы сыграть с ними в официальном матче. Официальный матч это другая ответственность, другой режим, другая подготовка. Дима Кузнецов расскажет, что это такое. Это дисциплинирует ребят. Я многих знаю еще по детской футбольной лиге. Они ко мне подходили, я им говорил, что у них есть второй шанс и все возможно. Вы сейчас заявите о себе заново. Тут несколько ребят вполне могут соответствовать уровню ФНЛ.

    Что касается сложности организации. Конечно, сложно. Но это в принципе сюрреализм. Здесь много трудов положено, у нас слаженные команды. Мы благодарны двум клубам, что они доносили до болельщиков, что все будет нормально. И поле здесь так просто не останется. Через три дня сюда приедет национальная сборная, с детьми потренируется. Раньше невозможно было это вообразить. Это определенный шаг для развития футбола», — сказал Терешин «СЭ».

    Команды сыграли на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Де Минору?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • В первой домашней игре «Ак Барс» также будет результативен
  • «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Новичку КХЛ не стоит ждать милости от СКА
  • «Лада» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лада — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рексхэм — Ньюкасл Академия
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нива Долбизно — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры