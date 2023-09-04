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    Орлов: ЦСКА повезло, что Кержаков не умеет играть в касание

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал вратаря «Зенита» Михаила Кержакова после матча с ЦСКА (1:1) в седьмом туре РПЛ.

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    «Конечно, все статистические показатели в пользу "Зенита". 70 процентов против 30 — владение мячом. И это на чужом-то поле. У питерцев 12 ударов по воротам — 4 в створ. У ЦСКА — 4 (1). Гости подали 13 угловых! Так что команда Семака, безусловно, играла с преимуществом.

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    • Армейцам повезло, что Михаил Кержаков не умеет играть в касание (улыбается). Имею в виду гол Заболотного. Просто голкиперу надо было одним касанием перевести мяч на правый фланг. И все! А он начал подрабатывать.

    Это все-таки сказывается старая вратарская школа, где не уделялось большого внимания игре ногами. Но современные требования футбола изменились. Вина Кержакова», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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