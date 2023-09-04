Масалитин: Клаудиньо прихватили — и всё, заныл

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКАоценил игру «Зенита», а также бразильского футболиста

«Питерский "Зенит" и не умирал. Да, ушли Малком с Кузяевым, но все равно в распоряжении Сергея Семака много хороших футболистов. Просто им нужно было время, чтобы привыкнуть к новой схеме. Плюс вернулся Вендел. Вот без него еще не факт, что "Зенит" быстро выполз бы из этой ситуации... Игрок топовый, духовитый, настоящий лидер. Рядом с ним и Клаудиньо смотрится совершенно иначе.

Чем запомнился Клаудиньо на старте сезона? Разве что бесконечным недовольством в адрес соперников и судей. Плотно прихватили паренька — и все, заныл. А теперь проснулся, снова забивает, голевые раздает», — цитирует Масалитина «СЭ».

После 7 туров «Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ.