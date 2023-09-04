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    Экс-игрок ЦСКА раскритиковал поведение Марио Фернандеса

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    Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал опытного защитника Марио Фернандеса за поведение в поединке между «армейцами» и «Зенитом» (1:1).

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Да не вписался он в структуру "Зенита". Просто сегодня он был более мобилизованный, хотел доказать ЦСКА, но Акинфеев ему не позволил. Но вы посмотрите на его реакцию после гола. Он там, бедный, самым счастливым человеком, наверно, был.

    Ну десять лет ЦСКА отдал, ну, порадуйся и все, что это за эмоции? Подержи в себе. Как так можно вообще? Парень, тебе все сделали, тебя просто так отпустили. Это его совесть. Мы по-другому чуть воспитаны, а они — по-другому.

    Мы, когда бывшей команде забивали, не праздновали, понимали, что и команде плохо, и болельщикам плохо. А тут наоборот, не забил, а радовался», — цитирует Масалитина «Газета.ру».

    В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея 11 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 17 очков.

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