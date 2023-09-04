Личка: Я никогда не смотрю в таблицу

Наставник «Динамо»после победы над «Ростовом» (2:1) в РПЛ заявил, что турнирное положение заинтересует его только после 30‑го тура.

«Я очень рад, что команда показала, что умеет реагировать на тяжёлую ситуацию. У нас нет основного и запасного состава. В любой момент ты должен быть готов выйти на поле и помочь команде. Мне нужно, чтобы команда была единым целым. У кого плохой настрой, такому игроку я не верю. Команда умеет выходить из зоны комфорта. У нас не ленивая команда. У нас 14 очков, а я не знаю, на какой позиции мы в таблице. Я не смотрю на это никогда. Посмотрим на неё после 30‑го тура», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

На данный момент в активе «Динамо» 14 очков.