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    Келлвен: В ЦСКА я оказался в совершенно комфортных условиях и чувствую себя свободно

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    Защитник ЦСКА Келлвен рассказал, как проходит его адаптация в московском клубе.

    Келлвен
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    Келлвен

    Келлвен дебютировал в составе «армейцев» в матче против «Зенита» (1:1).

    «Матч был интересный: мы открыли счет, повели, но, к сожалению, в конце пропустили. Теперь нам необходимо работать, чтобы в следующих матчах мы могли побеждать.

    В Бразилии я играл по этой схеме с тремя защитниками, поэтому здесь мне было достаточно легко. В команде все хорошо меня приняли и помогают адаптироваться. Здесь я оказался в совершенно комфортных условиях и чувствую себя свободно. Теперь надо работать, чтобы побеждать и решать поставленные перед командой задачи.

    Я знал, что здесь столько бразильцев: перед приездом сюда я изучил историю клуба, игру команды. Поэтому мне достаточно комфортно здесь играть. Я рад дебютировать, но, к сожалению, обидная ничья. Будем работать дальше для успешного результата.

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    • Я играл 2,5 недели назад. Это был мой последний матч в Бразилии. Потом был долгий перелет, акклиматизация. За это время усталость накопилась. До матча я провел 2-3 тренировки. В игре я попытался выложиться по-максимуму. Думаю, у меня это получилось неплохо, но пришлось уйти на замену», — приводит слова бразильца пресс-служба ЦСКА.

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