Генич: «Краснодар» реально решил сделать ставку на чемпионство

Комментатороценил перспективы «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Клуб "Краснодар" реально решил сделать ставку на этот сезон и побороться за чемпионство. Если раньше это была такая легковесная и стильная команда, то сейчас они поставили во главу угла результат. Сейчас это команда реально без слабых мест.

Но она зависит от лидеров, например, от Кордобы. И альтернативы ему, как мы понимаем, нет. Но в первой части сезона всё прекрасно», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи встречах.