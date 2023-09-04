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    Генич: «Краснодар» реально решил сделать ставку на чемпионство

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    Комментатор Константин Генич оценил перспективы «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

    Форвард «Краснодара» Джон Кордоба
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    Форвард «Краснодара» Джон Кордоба

    «Клуб "Краснодар" реально решил сделать ставку на этот сезон и побороться за чемпионство. Если раньше это была такая легковесная и стильная команда, то сейчас они поставили во главу угла результат. Сейчас это команда реально без слабых мест.

    Но она зависит от лидеров, например, от Кордобы. И альтернативы ему, как мы понимаем, нет. Но в первой части сезона всё прекрасно», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

    «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи встречах.

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