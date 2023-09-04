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    Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллс: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.09.2023 в 02:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллс

    Футбол MLS
    Филадельфия Юнион и Нью-Йорк Ред Буллс начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 04.09.2023.

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    Последний матч между собой: Нью-Йорк Ред Буллс — Филадельфия Юнион 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Коэффициент ставки — 2.49.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Филадельфия Юнион»).

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