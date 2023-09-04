начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 04.09.2023.

Последний матч между собой: Нью-Йорк Ред Буллс — Филадельфия Юнион 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Коэффициент ставки — 2.49 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Филадельфия Юнион»).

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