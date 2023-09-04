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    Глава РПЛ об Изидоре: Ситуация вопиющая, создавать такие прецеденты нельзя

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о том, что нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отказывается возвращаться в расположение московского клуба.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    Ранее стало известно, что Изидор уехал во Францию и без уведомления «Локомотива» самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

    «Не сказал бы, что меня пугает такая тенденция отъездов, но ситуация вопиющая. Ты игрок, у тебя есть действующий контракт, и ты его выполняешь. В одностороннем порядке так делать непрофессионально.

    Мы совместно с "Локомотивом", "Динамо" и "Ростовом" будем отстаивать свои интересы. Каждый футболист, имеющий контракт, должен его исполнять.

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    • Тем более было принято решение ФИФА, которое должно исполняться. Надеюсь, что все юридические решения будут в пользу клубов, потому что создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

    Ранее норвежский полузащитник Матиас Норманн решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт с «Ростовом».

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