Глава РПЛ об Изидоре: Ситуация вопиющая, создавать такие прецеденты нельзя

Президент РПЛвысказался о том, что нападающий «Локомотива» отказывается возвращаться в расположение московского клуба.

Ранее стало известно, что Изидор уехал во Францию и без уведомления «Локомотива» самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

«Не сказал бы, что меня пугает такая тенденция отъездов, но ситуация вопиющая. Ты игрок, у тебя есть действующий контракт, и ты его выполняешь. В одностороннем порядке так делать непрофессионально.

Мы совместно с "Локомотивом", "Динамо" и "Ростовом" будем отстаивать свои интересы. Каждый футболист, имеющий контракт, должен его исполнять.

Тем более было принято решение ФИФА, которое должно исполняться. Надеюсь, что все юридические решения будут в пользу клубов, потому что создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Ранее норвежский полузащитник Матиас Норманн решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт с «Ростовом».