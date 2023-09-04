Ветеран ЦСКА: На месте Акинфеева я не пожимал бы руку Марио Фернандесу

Ветеран ЦСКАотреагировал на фото вратаря армейцев Игоря Акинфеева и экс-футболиста красно-синих, который на данный момент играет за «Зенит».

Перед матчем 7-го тура РПЛ голкипер холодно отреагировал на приветствие бывшего игрока ЦСКА.

«Я бы на месте Акинфеева вообще не пожимал бы руку. Что с него возьмешь, с этого Марио? Он поступил подло. Его отпустили по договоренности, его уважали любили, хотя его не за что любить, подумаешь ерунда. А он вот так вот отнесся. Он всегда мечтал попасть в сборную Бразилии, но он там никому не нужен. Это только у нас в нашем безобразном футболе. И тут у нас не заиграл, а просто вписался в эту систему. Акинфеев пожал ему руку, но я считаю, с ним нельзя вообще ни на какую тему разговаривать», — сказал Пономарев «СЭ».

Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год.