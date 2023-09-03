Жирков: Марио Фернандес? Сейчас возможны любые переходы

Экс-футболист сборной Россиивысказался о переходе защитника армейцевв стан сине-бело-голубых.

«Сейчас в футболе возможны любые переходы. Поэтому ничего такого в этом не вижу и отношусь абсолютно нормально.

Если же мы говорим об игровых вещах, то мне пока так до конца и не понятно, как приход Марио Фернандеса в "Зенит" может отразиться на Вячеславе Караваеве. Как они будут делить зоны защиты? Если оба на поле, то Караваев при схеме с тремя центральными защитниками играет правого центрального.

Не думаю, что ему там удобно. И пойдут ли эти перемещения на руку команде, особенно если Караваев будет играть то там, то тут — то есть на своей более привычной позиции на фланге?» — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Жирков с 2012 по 2022 год играл за ЦСКА.