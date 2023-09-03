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    Зделар: К судейству сегодня есть большой вопрос

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    Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар прокомментировал ничью против петербургского «Зенита» (1:1) в 7-м туре российской Премьер-лиги.

    Саша Зделар
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    Саша Зделар

    «Конечно, это плохой результат для ЦСКА. К сожалению, мы пропустили гол в конце. Но это большой вопрос к судье, потому что один раз он показывает одно, в другом эпизоде — совершенно другое. Я не понимаю всех правил. К судейству сегодня есть большой вопрос.

    Объяснение? Я не тот парень, который будет просить это. Я не понимаю правил.

    Потасовка? Это часть дерби. Мы были взволнованы, пропустили в концовке. Это нормально. В таких матчах может происходить подобное», — приводит слова Зделара Sport24.

    После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции (14).

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