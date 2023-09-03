Зделар: К судейству сегодня есть большой вопрос

Полузащитник московскогопрокомментировал ничью против петербургского(1:1) в 7-м туре российской Премьер-лиги.

«Конечно, это плохой результат для ЦСКА. К сожалению, мы пропустили гол в конце. Но это большой вопрос к судье, потому что один раз он показывает одно, в другом эпизоде — совершенно другое. Я не понимаю всех правил. К судейству сегодня есть большой вопрос.

Объяснение? Я не тот парень, который будет просить это. Я не понимаю правил.

Потасовка? Это часть дерби. Мы были взволнованы, пропустили в концовке. Это нормально. В таких матчах может происходить подобное», — приводит слова Зделара Sport24.

После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции (14).