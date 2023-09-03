Титов высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара»

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал поражение «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ от «Краснодара» (0:2).

«Результат, увы, закономерен. Зачем что-то выдумать и что-то натягивать хотя бы на ничью. Счет на табло. "Краснодар" оказался объективно сильнее.

Можно поздравить город Краснодар с тем, что за последние несколько лет на стадионе был аншлаг. Это здорово. Ну и команда Ивича не подвела своих болельщиков», — приводит слова Титова «Спорт-экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» набрал 17 очков и вернул себе первую позицию в турнирной таблице. У «Спартака» десять пунктов и восьмая строчка.