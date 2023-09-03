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    Ташуев: Не понимаю выбор «Спартака» в сторону Абаскаля, у команды огромные проблемы

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    Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал причины проблем «Спартака» в нынешнем сезоне.

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    «У "Спартака" огромные проблемы. У них в команде какой-то неорганизованный хаос. Существует организованный хаос, а вот у "Спартака" — неорганизованный.

    Главное ответственное лицо — Сенсей, который выстраивает своих учеников, отвечает за хаос (смеётся). Опыт — хороший учитель. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Опыт у Абаскаля, может, и будет, но сейчас его опытным назвать нельзя. Не понимаю вообще выбор "Спартака" в сторону Абаскаля.

    В такой клуб нужно брать специалистов, которые уже прошли какой-то уровень достижения результата. А тут такое ощущение, что Абаскаль учится на "Спартаке", а это неправильно. Учиться можно на командах пониже, а со "Спартаком" так нельзя», — приводит слова Ташуева Sport24.

    Напомним, что «Спартак» проиграл «Краснодару» в 7-м туре РПЛ (0:1). «Красно-белые» занимает 9-е место в таблице с 10-ю очками в активе.

    Ранее Абаскаль взял ответственность за поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром» на себя.

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