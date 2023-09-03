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    Сутормин: «Зенит» не на первом месте, потому что мы теряем очки. Надо стараться исправлять ситуацию

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    Футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал текущую форму клуба.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Зенит не на первом месте, потому что мы теряем очки. Сегодня потеряли очки, в домашней игре с "Динамо" — это очки, которые не позволили нам находиться на первом месте. Раз на раз не приходится. Надо стараться исправлять ситуацию.

    Малком? Понятно, что он был лидером, провёл отличный сезон. Но мы его продали. Надо теперь действовать без него, что мы стараемся и делать. Возможно, где-то не хватает, но надо привыкать.

    Хочется больше игровой практики получать. Звали ли меня в ЦСКА? Я знал, что был интерес. В "Зените" по поводу будущего ничего не говорят. Я тренируюсь, работаю и стараюсь выкладываться по полной. Реален ли мой уход в другой российский клуб? Мне тяжело сказать. Это вопрос к руководству. У меня есть контракт — его надо выполнять», — цитирует Сутормина «Чемпионат».

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