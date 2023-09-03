Сергеев считает, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА

Нападающий санкт-петербургскогоподелился мнением от игры с

«Не согласен, что в первом тайме "Зенит" не вошел в игру. У нас было много моментов, просто не повезло — не забили свои моменты. Заслужили победу? Мы всегда играем на победу. Так что скажу — да.

Что случилось в концовке? Это был футбол. Интересная игра и накал — играли два лидера. Матч закончился 1:1, в концовке стычка — это, можно сказать, радость для болельщиков, которые приходят на футбол. Самое главное — всё хорошо.

Марио хорошо играл сегодня. Мог забить два гола своей бывшей команде, но где-то не повезло. Перед игрой с ним ничего не обсуждали. Даже не подкалывали его», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции (14).