Семин назвал причины неудачной игры «Спартака»

Экс-тренеррассказал о проблемахв нынешнем сезоне.

«У "Спартака" был хороший старт в сезоне, очень приличный уровень футбола показывали. Но, видимо, по каким‑то различным причинам стали происходить изменения в составе команды. На каждый матч.

Проиграли один матч — создали неуверенность у всей команды. Но так как проиграли уже много встреч, то эта неуверенность явно видна на футбольном поле. Это психология. Играть футболисты "Спартака" не разучились. Там много игроков высокого уровня. Тут важен именно психологический момент.

Может быть, команде нужен психолог? Психологом должен быть тренер. Если этот тренер — хороший психолог, то он будет побеждать. Если же он будет привлекать психолога, то это уже большой вопрос: либо получится, либо нет», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

2 сентября «Спартак» проиграл «Краснодару» (0:2) в рамках 7-го тура РПЛ. После этого матча «красно-белые» занимают 9-е место в таблице чемпионата России с 10-ю очками в активе.