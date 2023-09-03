Семин: «Спартак» не уверен в себе

Экс-наставник «Локомотива»прокомментировал поражение «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Сломать очень легко, а построить сложно. "Спартак" очень хорошо начал чемпионат, показывал хороший уровень футбола. У команды был стабильный состав, но дальнейшие перемены привели к сегодняшним результатам. На мой взгляд, они не уверены в себе, много различных изменений. Поражение не создает хорошего настроения в команде. Это чисто психологический вопрос», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед.