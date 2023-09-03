Семак: Были невынужденные ошибки, не хватало хладнокровия, но матч хороший

Главный тренерподвел итоги матча с(1:1).

«Соперник ждал нашей ошибки, они ее дождались. В дальнейшем играли неплохо, в первом тайме моменты создавали, должны были забивать. Здорово сыграл Акинфеев. Что касается результатов и концовки, думаю, что хотелось увезти победу. Но не самый плохой результат, что смогли свести к ничейному результату матч, если учесть выездную игру с нашим прямым конкурентом. Передохнем и будем готовиться к следующим матчам. Надеюсь, что все будут в строю, особенно защитники. Ребята сыграли неплохой матч, были невынужденные ошибки, не хватало хладнокровия, но матч хороший.

Замены? Во-первых, выпустили Мостового. Это быстрый игрок. Он стал играть на своей излюбленной позиции, тем более на этой позиции играет Набабкин. Был момент, когда Круговой хорошо проскакивал. На мой взгляд, было нарушение. Очень хочется дождаться, почему это не пенальти. Но это уже вопрос к судейству. Но что касается игры, то с выходом Мостового и Кругового, перешли на другой фланг — было несколько возможностей там убежать. Оба быстрых игрока, хотелось добавить скорости и освежить нашу игру. Оба вышли активно. Даня в плане движения добавил.

Думаю, Фернандес и Эракович уже адаптировались. Они становятся основными игроками, игроками обоймы, той, которая играет большее время», — приводит слова Семака «Чемпионат».

После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции (14).