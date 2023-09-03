Санчо: Я долгое время был козлом отпущения, это несправедливо

Полузащитникпрокомментировал словао том, что хавбек не попал в состав на матч сиз-за его работы на тренировках.

«Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо тренировался на этой неделе. Я полагаю, что есть и другие причины для этого, в которые я не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, это несправедливо!

Все, что я хочу делать, — это играть в футбол с улыбкой на лице и вносить свой вклад в развитие моей команды. Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб. Я играю с фантастическими игроками и благодарен за то, что у меня есть такая возможность. Я знаю, что каждая неделя — это вызов. Я буду продолжать бороться за эту эмблему, несмотря ни на что!» — написал Санчо в соцсетях.