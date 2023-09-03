Сафонов: «Краснодар» заслужено выиграл у «Спартака»

Вратарь «Краснодара»прокомментировал итог матча против московского «Спартака» (2:0) в 7-м туре РПЛ.

«Самый опасный момент у них был, когда у Соболева срезался мяч в перекладину. В первом тайме был только опасный подход с ударом Зобнина. Думаю, если бы они лучше воспользовались своими шансами в атаке, нам было бы тяжелее.

Не могу сказать, что сегодня мы не оставили им шансов. Футбол складывается из мелочей, счёт моментально может измениться в другую сторону. Тот же момент с перекладиной, нам там повезло. Сегодня мы переиграли их, "Краснодар" был сильнее Спартака», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

«Краснодар» набрал 17 очков и вернул себе первую позицию в турнирной таблице. У «Спартака» десять пунктов и восьмая строчка.

Календарь и таблица РПЛ

В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».