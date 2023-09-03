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    Сафонов: «Краснодар» заслужено выиграл у «Спартака»

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал итог матча против московского «Спартака» (2:0) в 7-м туре РПЛ.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Самый опасный момент у них был, когда у Соболева срезался мяч в перекладину. В первом тайме был только опасный подход с ударом Зобнина. Думаю, если бы они лучше воспользовались своими шансами в атаке, нам было бы тяжелее.

    Не могу сказать, что сегодня мы не оставили им шансов. Футбол складывается из мелочей, счёт моментально может измениться в другую сторону. Тот же момент с перекладиной, нам там повезло. Сегодня мы переиграли их, "Краснодар" был сильнее Спартака», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

    «Краснодар» набрал 17 очков и вернул себе первую позицию в турнирной таблице. У «Спартака» десять пунктов и восьмая строчка.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».

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