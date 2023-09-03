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    «Ростов» — «Динамо»: стартовые составы команд

    «Ростов» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Ростов» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на игру 7-го тура РПЛ.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Лангович, Вахания, Мелехин, Ионов, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

    Запасные: Медведев, Чернов, Поярков, Прохин, Семенчук, Байрамян, Акбашев, Уткин, Комаров, Сухомлинов, Мохеби, Голенков.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Купцов, Лепский, Бессмертный, Лесовой, Кутицкий, Гагнидзе, Карраскаль, Чавес, Грулев, Гладышев.

    Начало игры — в 20:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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