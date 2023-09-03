«Ростов» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Лангович, Вахания, Мелехин, Ионов, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.
Запасные: Медведев, Чернов, Поярков, Прохин, Семенчук, Байрамян, Акбашев, Уткин, Комаров, Сухомлинов, Мохеби, Голенков.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Нгамале, Смолов, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Купцов, Лепский, Бессмертный, Лесовой, Кутицкий, Гагнидзе, Карраскаль, Чавес, Грулев, Гладышев.
Начало игры — в 20:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.