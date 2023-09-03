Действующий чемпион Испании «Барселона» в 4-м туре Ла Лиги сыграет на выезде с «Осасуной». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Осасуна»

В минувший четверг «Осасуна» не сумела пробиться в групповой этап Лиги Конференций, проиграв по сумме двух встреч «Брюгге» (3:4). После домашнего поражения (1:2) испанская команда в гостях забила 2 гола к 53-й минуте и могла доводить дело до победы, но затем рассыпалась и сыграла лишь вничью (2:2).

В трех турах нового сезона «Осасуна» одержала дважды победила и один раз уступила. Стоит отметить, что обе победы «красные» добыли на выезде — над «Сельтой» (2:0) и «Валенсией» (2:1).

Первый и пока единственный домашний матч «Осасуна» програла. Подопечные Ягоба Аррасате с сухим счетом уступили «Атлетику» (0:2). Сейчас команда с 6-ю очками занимает 9-е место в турнирной таблице.

«Барселона»

«Барселона» на данный момент занимает промежуточное 4-е место в Ла Лиге. Каталонский клуб заработал 7 очков, одержав 2 победы и один раз сыграв вничью.

На старте турнира подопечные Хави сыграли в скучные нули на выезде с «Хетафе» (0:0). Первую победу «Барселона» одержала в домашнем поединке второго тура против «Кадиса» (2:0), Педри и Торрес отличились в самом конце матча.

Настоящий триллер случился в игре третьего тура с «Вильярреалом» на выезде. К 15-й минуте «Барселона» выигрывала со счетом 2:0, а затем «желтая подводная лодка» перевернула игру и на старте второй половины вышла вперед 3:2.

Каталонцы были не согласны с таким положением дел и в течение 3-х минут, с 68-й по 71-й, голы Торреса и Левандовского принесли «Барселоне» тяжелейшую победу (4:3).

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» оба раза обыграла своего соперника — 2:1 в гостях и 1:0 дома. Всего в 10-ти последних матчах на счету каталонцев 7 побед, «Осасуна» выиграла одну встречу и еще два раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона» с коэффициентом 2.17.