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    «Двоякое впечатление». Обляков об игре ЦСКА на старте сезона

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    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил игру команды на старте нынешнего сезона.

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    «Двоякое впечатление. Не скажу, что всё идеально. Если бы было всё отлично, тогда бы забрали максимум очков. Пока ещё вкатываемся в сезон.

    Обидно проиграли в дерби с "Динамо", а так были бы в тройке. Но отставание совсем небольшое. Будем работать дальше, качественно готовиться к матчам. Планы большие на сезон как у меня, так и у команды. Думаю, у нас есть все шансы, чтобы он стал еще лучше, чем предыдущий.

    Всё зависит только от нас. Главное, чтобы все ребята были здоровы. Думаю, мы сможем бороться за самые высокие места», — приводит слова Облякова официальный сайт ЦСКА.

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