«Двоякое впечатление». Обляков об игре ЦСКА на старте сезона

Полузащитникоценил игру команды на старте нынешнего сезона.

«Двоякое впечатление. Не скажу, что всё идеально. Если бы было всё отлично, тогда бы забрали максимум очков. Пока ещё вкатываемся в сезон.

Обидно проиграли в дерби с "Динамо", а так были бы в тройке. Но отставание совсем небольшое. Будем работать дальше, качественно готовиться к матчам. Планы большие на сезон как у меня, так и у команды. Думаю, у нас есть все шансы, чтобы он стал еще лучше, чем предыдущий.

Всё зависит только от нас. Главное, чтобы все ребята были здоровы. Думаю, мы сможем бороться за самые высокие места», — приводит слова Облякова официальный сайт ЦСКА.

Московские армейцы занимают 7-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. В следующем матче ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» 16 сентября.