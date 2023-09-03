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    Монреаль — Коламбус Крю: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.09.2023 в 02:30 начнется матч в чемпионате МЛС Монреаль — Коламбус Крю

    Футбол MLS
    Монреаль и Коламбус Крю начнут матч в 02:30 в чемпионате МЛС, 03.09.2023.

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    Последний матч между собой: Монреаль — Коламбус Крю 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Монреаль»).

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