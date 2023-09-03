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    Личка: Я не буду никого ругать, потому что игры у нас получаются нервные

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Ростовом» (2:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Мы могли забить на четыре гола больше, если бы реализовали четыре выхода один на один с вратарем. В играх с таким соперником, если ты не можешь забить из этих моментов 2–3 гола, то тебе будет тяжело. В конце матча вратарь Песьяков чуть не забил нам гол. Я говорил, что Песьяков здесь может без проблем играть центрального защитника, как Беккенбауэр, отдает им хорошие мячи. А в этой игре он мог сыграть как нападающий, забив гол.

    Понятно, что я очень рад. Я не буду никого ругать, потому что игры у нас получаются нервные. Соперники знают, что с нами надо играть до конца, потому что в концовках мы всегда трясемся. В этот раз ошибка была у игроков, которые не забили голы, выйдя один на один.

    Когда в начале игры Нгамале наступили на ногу, там могла быть не желтая, а красная карточка. Потому что это было после паса. Я хотел его заменить в первом тайме, но он сказал, что еще может поиграть. Спасибо ему большое. Нелегко было исправиться после поражения "Спартаку" в Кубке, но у нас получилось.

    Фомин на позиции центрального защитника? Это был эксперимент в прямом эфире», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ростов» — на 11-й позиции (7).

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