Личка: Я не буду никого ругать, потому что игры у нас получаются нервные

Главный тренер московскоговысказался о победе над(2:1).

«Мы могли забить на четыре гола больше, если бы реализовали четыре выхода один на один с вратарем. В играх с таким соперником, если ты не можешь забить из этих моментов 2–3 гола, то тебе будет тяжело. В конце матча вратарь Песьяков чуть не забил нам гол. Я говорил, что Песьяков здесь может без проблем играть центрального защитника, как Беккенбауэр, отдает им хорошие мячи. А в этой игре он мог сыграть как нападающий, забив гол.

Понятно, что я очень рад. Я не буду никого ругать, потому что игры у нас получаются нервные. Соперники знают, что с нами надо играть до конца, потому что в концовках мы всегда трясемся. В этот раз ошибка была у игроков, которые не забили голы, выйдя один на один.

Когда в начале игры Нгамале наступили на ногу, там могла быть не желтая, а красная карточка. Потому что это было после паса. Я хотел его заменить в первом тайме, но он сказал, что еще может поиграть. Спасибо ему большое. Нелегко было исправиться после поражения "Спартаку" в Кубке, но у нас получилось.

Фомин на позиции центрального защитника? Это был эксперимент в прямом эфире», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ростов» — на 11-й позиции (7).