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    Кордоба: Гол в ворота «Спартака»? Это инстинкт нападающего

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    Форвард «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал гол в ворота «Спартака» (2:0) в 7-м туре РПЛ.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Это инстинкт нападающего. Я очень доволен, что так получилось. Мы превосходили "Спартак" во всем все 90 минут, показали, над чем работали. Довольны, что уезжаем на первом месте на паузу сборных.

    У нас было много шансов, мы превосходили их во всем. Давайте больше говорить о "Краснодаре", а не о "Спартаке". Мы сыграли на все 10 из 10. Мы пропустили всего два мяча в чемпионате? Сказывает тот факт, что мы достигли очень хорошего понимания с тренером. Мы выполняем все, что он хочет, играем, как одно целое. Это видно как и на поле, так и вне него. Все это проверяется временем», — сказал форвард «СЭ».

    «Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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