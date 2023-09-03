Карпин: Первые семь туров? Катастрофа

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Первый тайм — катастрофа. Второй тайм — ок. Есть ли понимание, почему так получилось? Нет.

Удаление Тугарева? Казарцеву смысл вопросы задавать. Если даже я не согласен, то что? Что изменится от этого? И смысл об этом говорить?

За счет чего второй тайм стал лучше? За счет замен и за счет того, что все прибавили в агрессии.

Первые семь туров? Катастрофа. Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату — катастрофа», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ростов» — на 11-й позиции (7).