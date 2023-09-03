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    Ивич: Игроки «Краснодара» начали учиться тому, как выигрывать большие матчи

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил игру своей команды в матче РПЛ со «Спартаком» (2:0).

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Прежде всего, хочу поздравить своих футболистов с большой победой. Они здорово работали как в первом, так и во втором тайме. Они заслужили эту победу.

    По матчу, мы были командой, которая контролировала ритм игры, особенно в первом тайме. Соперники же делали то, что делали, после контратак и каких-то быстрых переходов, но у нас было два-три отличных момента, мы забили гол.

    Джон (Кордоба) забил этот красивый мяч. Это была та игра, к которой мы и готовились до начала матча.

    Мы ожидали, что второй тайм "Спартак" начнёт сильно. Они постарались оказать давление, попытались отыграться. У них было попадание в перекладину и множество фланговых кроссов.

    У "Спартака" хватает качественных футболистов для создания преимущества в игре один на один. У них хорошие удары, хорошие подачи, мощные игроки впереди, поэтому мы ожидали много длинных передач. Но, опять-таки, считаю, что мы очень хорошо отреагировали. Забили один мяч и могли забить, наверное, ещё один, как минимум.

    Я очень горжусь своими игроками. Они начали учиться тому, как выигрывать большие матчи», — приводит слова Ивича официальный сайт «Краснодара».

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