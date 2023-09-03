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    Федотов отреагировал на ничью в матче с «Зенитом»

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре 7-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Очень сложный матч. Быстро забитый гол, потом нам было непросто, много оборонялись. Соперник имел после стандартов несколько моментов, Игорь выручил. Мы немного не успевали по скорости. Соперник действовал достаточно уверенно. Тем не менее мы отстояли. Второй тайм, понимая, что будет натиск, поправили немного перестроение.

    Меньше давать пространство. Думаю, что нам это удалось. Единственное — в этих переходах не хватило командной скорости доиграть. Но был момент у нас при счете 1:0, могли реализовать. В конце были усталость, потеря преимущества. Эпизод красноречиво говорит об усталости. Здесь чуть-чуть не хватило.

    Я перед этим сказал, что в переходах не хватило качества и работы с мячом, командной скорости. Было достаточно много пространства, мы слишком легко теряли мяч. Мы знаем, откуда идёт дисбаланс — от разной степени готовности. Сегодня Келлвена бросили с другой планеты снова в бой. Надо отдать должное, что воспринял это с энтузиазмом. Человек любит футбол, действовал разумно до того времени, пока был запас сил. Надо понимать, что есть адаптация и акклиматизация. Это только впереди. Есть характер, который сегодня он показал, как и вся команда, хотя было непросто.

    Не хватило свежести мысли, чтобы ставить сопернику более сильные задачи. В этом кроется преимущество "Зенита" — когда мяч долго в игре, атака за атакой, команда тоже должна немного перевести дух. Доведенные до ума быстрые атаки должны били дать нам передышку», — цитирует Федотова «Чемпионат».

    После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции (14).

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