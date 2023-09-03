Хави надеется, что Фати вернется в «Барселоне»

Наставник «Барселоны»отреагировал на переход хавбекав английский «Брайтон» на правах аренды.

«Возвращение Ансу Фати после аренды? Это главная цель. У него есть ощущение, что он должен играть, и цель состоит в том, чтобы он вернулся: он продолжает оставаться наследием клуба, цель — чтобы он вернулся и добился успеха в "Барселоне", — приводит слова Хави Sport.es.

В прошлом сезоне Фати провел 50 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами.

Соглашение форварда с сине-гранатовыми истекает летом 2027 года.