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    «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» в матче РПЛ

    «Ростов» — «Динамо»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Динамо» обыграло «Ростов» (2:1) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    Первый гол гости забили на 10-й минуте встречи. Полузащитник «Динамо» Денис Макаров получил передачу у штрафной, попытался пробить, а защитник соперника поймал рикошет на себя, после чего мяч оказался в воротах — 1:0.

    На 42-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё получил мяч недалеко от ворот, подработал его под правую ногу и отправил мяч в дальний угол — 2:0.

    На 90-й минуте нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол. «Ростов» сократил отставание до минимума, но на большее команду не хватило.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Динамо 1:2
    Голы: 0:1 Даниэль Мишкич (10'), 0:2 Муми Нгамал (42'), 1:2 Вячеслав Грулёв (90') Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Денис Терентьев, Виктор Мелёхин, Илья Вахания, Алексей Миронов, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Роман Тугарев, Николай Комличенко, Алексей Ионов Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Сергей Паршивлюк, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Даниэль Мишкич, Фёдор Смолов, Муми Нгамал, Константин Тюкавин Предупреждения: Николай Комличенко (4'), Роман Тугарев (21'), Даниэль Мишкич (22'), Диего Лаксальт (29'), Роман Тугарев (34'), Виктор Мелёхин (74'), Антон Шунин (90+5')

    После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ростов» — на 11-й позиции (7).

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