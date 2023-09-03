Давила: Мы получили ничью, которая отдает послевкусием

Чилийский нападающий московскогоподелился впечатлением от игры с санкт-петербургским(1:1).

«На самом деле 89 минут матч складывался достаточно корректно, мы контролировали ход игры. Все шло к нашей победе. Думаю, что эта ничья с горьким вкусом. Потому что, когда нам забивают при достаточно сомнительных обстоятельствах, и решения неоднозначные. Можно сказать, что мы получили ничью, которая отдает послевкусием.

Был ли пенальти? Если судья принимает такое решение, а судья ещё имеет в помощи VAR. Поскольку было принято решение о неназначении пенальти, то кто я такой, чтобы оспаривать этот эпизод? Значит решение было абсолютно правильным. В этом эпизоде разобрались. Как я понимаю, судья полагается на аудио VAR

Честно говоря, я только и видел, что завязалась эта потасовка. Из-за чего она произошла — не разобрался. Мы футболисты и эти вещи происходят на поле, но они остаются там и мы их за пределы поля не выносим. Это то, что было и прошло», — цитирует Давилу «Чемпионат».

После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции (14).