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    ЦСКА упустил победу в матче с «Зенитом»

    ЦСКА — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

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    ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

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    Армейцы открыли счет уже на 4-й минуте встречи. Форвард ЦСКА Антон Заболотный воспользовался ошибкой голкипера соперника, в подкате выбив у Кержакова мяч из-под ног и оправил его в ворота — 1:0.

    «Зенит» сумел сравнять счет только на 88-й минуте. Защитник команды Дуглас дос Сантос оказался в нужное время в нужном месте, получил скидку от партнера и головой вогнал мяч в ворота — 1:1.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Зенит 1:1
    Голы: 1:0 Антон Заболотный (4'), 1:1 Дуглас Сантос (88') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Khellven, Oblyakov I., Антон Заболотный, Фёдор Чалов Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Erakovic S., Нуралы Алип, Марио Фернандес, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Матео Кассьерра, Густаво Мантуан

    После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции (14).

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