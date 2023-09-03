ЦСКА — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

Армейцы открыли счет уже на 4-й минуте встречи. Форвард ЦСКА Антон Заболотный воспользовался ошибкой голкипера соперника, в подкате выбив у Кержакова мяч из-под ног и оправил его в ворота — 1:0.

«Зенит» сумел сравнять счет только на 88-й минуте. Защитник команды Дуглас дос Сантос оказался в нужное время в нужном месте, получил скидку от партнера и головой вогнал мяч в ворота — 1:1.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Зенит 1:1 Голы: 1:0 Антон Заболотный (4'), 1:1 Дуглас Сантос (88') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Khellven, Oblyakov I., Антон Заболотный, Фёдор Чалов Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Erakovic S., Нуралы Алип, Марио Фернандес, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Матео Кассьерра, Густаво Мантуан

После этого матча ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции (14).