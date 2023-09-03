«Сначала все дается тяжело». Артета об адаптации Хаверца в «Арсенале»

Главный тренеррассказал об адаптации полузащитникав стане «канониров».

«Я сказал Хаверцу, что сначала все дается тяжело. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать. Это было тяжело, мне пришлось пытаться отправить ей сообщение, а потом идти дальше, дальше и дальше.

"И в конце она сказала: 'Да, мы можем быть вместе...'. Это прекрасно", — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что этим летом Хаверц перешел из "Челси" за 75 млн. евро. В нынешнем сезоне футболист провел 5 матчей за "Арсенал" и не набрал ни одного результативного балла.