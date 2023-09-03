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    «Сначала все дается тяжело». Артета об адаптации Хаверца в «Арсенале»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об адаптации полузащитника Кая Хаверца в стане «канониров».

    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц

    «Я сказал Хаверцу, что сначала все дается тяжело. Когда я встретил свою жену, поначалу было трудно ее завоевать. Это было тяжело, мне пришлось пытаться отправить ей сообщение, а потом идти дальше, дальше и дальше.

    "И в конце она сказала: 'Да, мы можем быть вместе...'. Это прекрасно", — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что этим летом Хаверц перешел из "Челси" за 75 млн. евро. В нынешнем сезоне футболист провел 5 матчей за "Арсенал" и не набрал ни одного результативного балла.

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