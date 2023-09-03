Артета: Мы по-настоящему доминировали в матче с «Манчестер Юнайтед»

Наставниквысказался о победе в поединке против(3:1).

«Мы работаем, делаем все то, что мы делаем каждый день, именно ради таких моментов. Это высший уровень спорта, здесь все решают мелочи. Победить могли как одни, так и другие.

Я, конечно, очень рад. "МЮ" — отличная команда, хорошо подготовленная. Она создает соперникам проблемы. И когда пропускаешь такой гол в АПЛ, ситуация становится опасной.

Деклан Райс сыграл великолепно, но и вся команда была прекрасна. Деклан подталкивал нас тогда, когда это было необходимо. Такой поворот в игре — это прекрасно, и мы сумели победить.

Мы по-настоящему доминировали. В игре с "Фулхэмом" была такая же история. Команда заслуживает большего. Когда я вижу команду с такой волей к победе, желанием ее добиться, я в восторге», — приводит слова Артеты Sky Sports.

После этого матча «Арсенал» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 10-ю баллами в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 11-й позиции (6).