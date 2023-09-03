Аршавин: «Зенит» должен заявить о своих амбициях в матче с ЦСКА

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитиюподелился ожиданиями от матча петербургской команды с ЦСКА в 7‑м туре РПЛ.

«Это матч, в котором "Зенит" должен и хочет заявить о своих амбициях, потому что предыдущие две игры команда провела очень уверенно, но ЦСКА — сложный соперник для "Зенита" в последнее время.

"Зенит" хочет вернуться на первое место, и если клуб так же уверенно опять победит, то начнутся разговоры, что команды опять выше и лучше всех. Некоторое время назад все ждали крови зверя, но надеюсь, "Зенит" вернет тот статус, который на время в июле утерял», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

ЦСКА после шести туров идет на шестом месте в чемпионате России, набрав 10 очков. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 13-ю баллами.

Календарь и таблица РПЛ

Игра ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве. Начало — 17:30 по московскому времени. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.