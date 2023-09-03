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    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    18:30

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    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» после 3-х туров набрал 7 очков и сейчас занимает промежуточное 6-е место в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 5:3.

    Стартовый матч сезона «канониры» проводили дома против «Ноттингем Форест», одержав первую победу в турнире (2:1). Во втором туре с «Кристал Пэлас» подопечные Артеты заработали три очка только за счет гола с пенальти, который реализовал Эдегор во втором тайме (1:0).

    Матч 3-го тура против «Фулхэма» стал для «канониров» первым, где лондонцы не смогли одержать победу (2:2). «Арсенал» переломил ход поединка, отыгрался с 0:1, забив два гола. После «пушкари» получили численное преимущество в результате удаления у гостей, но «Фулхэм» в меньшинстве смог сравнять счет и отобрал очки у вице-чемпионов прошлого сезона.

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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» идет на 10-й позиции в турнирной таблице. На счету «красных дьяволов» 6 очков в 3-х турах нового сезона.

    В первом туре подопечные Эрика тен Хага с минимальным счетом переиграли «Вулверхэмптон» (1:0). Далее команда из Манчестера потерпела первое поражение в сезоне, уступив на выезде яркому «Тоттенхэму» (0:2).

    Неоднозначную победу «Манчестер Юнайтед» одержал в 3-м туре над «Ноттингем Форест» (3:2). К 4-й минуте «красные дьяволы» летели со счетом 0:2, чем значительно усложнили свое положение. Камбэк манкунианцев начался с 17-й минуты, когда Эриксен сократил отставание, а во втором тайме голы Каземиро и Фернандеша с пенальти принесли «Манчестер Юнайтед» волевую победу.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 3:1 на «Олд Траффорд» и 3:2 на «Эмирейтс». Всего в 10-ти последних официальных очных матчах на счету «Арсенала» 5 побед, «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 встречи и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.52.

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