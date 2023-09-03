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    Гол Райса принес победу «Арсеналу» в матче с «Ман Юнайтед»

    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Первый гол забили гости на 27-й минуте встречи. Благодаря индивидуальным действиям форвард «Ман Юнайтед» Маркуса Рашфорда гости вышли вперед. Нападающий в одиночку пробрался в штрафную и забил гол, попав в правый угол ворот.

    Спустя всего минуту игрового времени «Арсенал» сумел сравнять счет. Полузащитник команды Мартин Эдегор получил передачу в штрафной, игрок остался один и, не задумываясь пробил точно в сетку.

    Уже на 90+6-й минуте защитник «Арсенала» Деклан Райс нанес удар со средней дистанции и не промахнулся. Игрок принес победу для своей команды.

    Однако, форварду «канониров» Габриэлю Жезусу удалось и вовсе забить 3-й гол на 90+11-й минуте. Нападающий приблизился к воротам соперника и низом отправил мяч в сетку — 3:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед 3:1
    Голы: 0:1 Маркус Рашфорд (27'), 1:1 Мартин Эдегор (28'), 2:1 Деклан Райс (90 + 6'), 3:1 Габриэл Жезус (90 + 11') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Александр Зинченко (Такэхиро Томиясу, 76'), Мартин Эдегор (Жоржиньо, 90'), Деклан Райс, Кай Хаверц (Фабиу Виейра, 77'), Букайо Сака, Эдвард Нкетиа (Габриэл Жезус, 76'), Габриэл Мартинелли (Рейсс Нелсон, 90') Манчестер Юнайтед: Антони Марсьяль (Расмус Хёйлунн, 67'), Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Антони (Алехандро Гарначо, 84'), Кристиан Эриксен, Каземиро, Диогу Далот, Лисандро Мартинес (Гарри Магуайр, 67'), Виктор Линделёф (Джонни Эванс, 84'), Аарон Ван-Биссака, Андре Онана Предупреждения: Виктор Линделёф (38'), Букайо Сака (40'), Лисандро Мартинес (65'), Андре Онана (68'), Габриэл Жезус (89')

    После этого матча «Арсенал» занимает 5-е место в табиле АПЛ с 10-ю баллами в активе. «Ман Юнайтед» — на 11-й позиции (6).

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