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    Тихонов: «Зенит» набирает былой чемпионский ход

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от встречи «Зенита» и ЦСКА в седьмом туре РПЛ.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «За шесть туров у армейцев в активе имеется только одна уверенная победа — над "Локомотивом".

    Матчи с "Ахматом" и "Сочи" выдались по‑настоящему сложными для команды Федотова, а игра с грозненцами и вовсе была омрачена очередным судейским скандалом.

    В последнее время ЦСКА основательно забуксовал: вслед за поражением от "Динамо" в столичном дерби красно‑синие, ведя в счете, не смогли удержать такую нужную для себя победу в гостях у "Оренбурга"

    "Зенит", кажется, набирает былой чемпионский ход: в трех последних матчах команда одержала три победы, забивая минимум два мяча в каждой из встреч. Пусть победа над "Факелом" не была яркой, но зато "Спартак" команда Семака победила очень уверенно.

    Легионеры "Зенита" находятся сейчас в прекрасной форме: вновь налажена связка Вендел — Барриос в центре поля.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — "Зенит"

    В предыдущем туре у сине‑бело‑голубых не возникло никаких вопросов с "Уралом", который внезапно набрал 13 очков из 15 возможных и оказался наверху турнирной таблицы. Счет 4:0 в пользу петербуржцев говорит о многом.

    "Зенит" явно вошел в раж, и армейцев ждёт очень тяжёлая игра. Полагаю, что "Зенит" одержит победу с перевесом в два мяча», — приводит слова Тихонова RT.

    Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве, начало — в 17:30 мск.

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