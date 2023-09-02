Тихонов: «Зенит» набирает былой чемпионский ход

Бывший капитан «Спартака»поделился ожиданиями от встречив седьмом туре РПЛ.

«За шесть туров у армейцев в активе имеется только одна уверенная победа — над "Локомотивом".

Матчи с "Ахматом" и "Сочи" выдались по‑настоящему сложными для команды Федотова, а игра с грозненцами и вовсе была омрачена очередным судейским скандалом.

В последнее время ЦСКА основательно забуксовал: вслед за поражением от "Динамо" в столичном дерби красно‑синие, ведя в счете, не смогли удержать такую нужную для себя победу в гостях у "Оренбурга"

"Зенит", кажется, набирает былой чемпионский ход: в трех последних матчах команда одержала три победы, забивая минимум два мяча в каждой из встреч. Пусть победа над "Факелом" не была яркой, но зато "Спартак" команда Семака победила очень уверенно.

Легионеры "Зенита" находятся сейчас в прекрасной форме: вновь налажена связка Вендел — Барриос в центре поля.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — "Зенит"

В предыдущем туре у сине‑бело‑голубых не возникло никаких вопросов с "Уралом", который внезапно набрал 13 очков из 15 возможных и оказался наверху турнирной таблицы. Счет 4:0 в пользу петербуржцев говорит о многом.

"Зенит" явно вошел в раж, и армейцев ждёт очень тяжёлая игра. Полагаю, что "Зенит" одержит победу с перевесом в два мяча», — приводит слова Тихонова RT.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве, начало — в 17:30 мск.