Тихонов: «Зенит», кажется, набирает былой чемпионский ход

Экс-игрок «Спартака» и сборной Россиисчитает, что питерский «Зенит» набрал чемпионский ход.

Сине-бело-голубые 3 сентября встретятся в Москве с ЦСКА. Поединок начнется в 17:30 мск.

«Питерский "Зенит", кажется, набирает былой чемпионский ход: в трёх последних матчах команда одержала три победы, забивая минимум два мяча в каждой из встреч. Пусть победа над "Факелом" не была яркой, но зато "Спартак" команда Семака победила очень уверенно. Легионеры "Зенита" находятся сейчас в прекрасной форме: вновь налажена связка Вендел — Барриос в центре поля. В предыдущем туре у сине‑бело‑голубых не возникло никаких вопросов с "Уралом", который внезапно набрал 13 очков из 15 возможных и оказался наверху турнирной таблицы. Счёт 4:0 в пользу петербуржцев говорит о многом. "Зенит" явно вошёл в раж, и армейцев ждёт очень тяжёлая игра», — цитирует Тихонова RT.