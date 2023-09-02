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    Радимов: ЦСКА устроит Фернандесу «шикарный» прием

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    Экс‑футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, как Марио Фернандеса встретят фанаты армейцев.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА 3 сентября. Поединок начнется в 17:30 мск.

    «Что касается Марио Фернандеса, он наворотил прилично своими интервью, и встретят его недружелюбно. Увидим ли мы прежнего Марио? Ни в коем случае. Годы берут свое. В "Зените", который большую часть матча владеет мячом, ему будет легче играть, чем в молодом ЦСКА.

    Меня встречали в "Зените" не слишком дружелюбно, а я поиграл до этого за ЦСКА, но не сказать, чтобы улюлюкали. Но прием Фернандесу обеспечен будет шикарный», — сказал Радимов «Матч ТВ».

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