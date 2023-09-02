Радимов: ЦСКА устроит Фернандесу «шикарный» прием

Экс‑футболист «Зенита»высказался о том, каквстретят фанаты армейцев.

Сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА 3 сентября. Поединок начнется в 17:30 мск.

«Что касается Марио Фернандеса, он наворотил прилично своими интервью, и встретят его недружелюбно. Увидим ли мы прежнего Марио? Ни в коем случае. Годы берут свое. В "Зените", который большую часть матча владеет мячом, ему будет легче играть, чем в молодом ЦСКА.

Меня встречали в "Зените" не слишком дружелюбно, а я поиграл до этого за ЦСКА, но не сказать, чтобы улюлюкали. Но прием Фернандесу обеспечен будет шикарный», — сказал Радимов «Матч ТВ».