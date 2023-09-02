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    Петрушин: Думаю, болельщики ЦСКА «бурно» встретят Фернандеса

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    Футбольный эксперт Алексей Петрушин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ, где ЦСКА сыграет с «Зенитом».

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Наберет ли ЦСКА очки? Это вопрос. Но Кубок я бы не брал за основу. Там играли резервисты. Состав у "Зенита" будет самый боевой. Питерцы, думаю, обыграют ЦСКА с разницей в один мяч. Как болельщики ЦСКА встретят Фернандеса? Думаю, что "бурно". На протяжении всей игры ему будут свистеть. Особенно, когда Марио будет с мячом. Болельщики такого не прощают в любой команде и любой стране мира. При таких переходах публика всегда освистывает своих бывших любимцев. В целом, матч будет равным. Поэтому и счет не будет крупным. Отдаю небольшое предпочтение "Зениту", потому что исполнители у него посильнее. Не скажу, что все, но тем не менее», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

    Напомним, новичок «Зенита» Марио Фернандес с 2012 по 2022 год играл за ЦСКА.

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