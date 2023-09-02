Лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» примет «Спартак» в рамках 7-го тура. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

«Краснодар» с 14-ю очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 6-ти туров. «Быки» по-прежнему не знают поражений в текущем сезоне. На счету команды 4 победы и 2 ничьи с общей разницей забитых и пропущенных мячей 9:2.

После 4-х побед подряд на старте «Краснодар» сбавил темп и два последних матча свел вничью. «Быки» сначала дома разошлись миром с «Локомотивом» (1:1), а встреча с «Факелом» в Воронеже завершилась без голов (0:0).

Во вторник «черно-зеленые» одержали первую победу на групповом этапе Кубка России. Гол Кордобы на 88-й минуте гостевого матча против «Пари НН» принес «Краснодару» 3 очка.

«Спартак»

«Красно-белые» начали турнир с трех побед подряд и выбились в лидеры чемпионата. Однако затем в игре подопечных Абаскаля что-то пошло не так и «Спартак» набрал лишь одно очко в трех последних турах. Сейчас команда с 10-ю очками занимает 7-е место в турнирной таблице.

Все началось с упущенной победы над «Уралом» 11 августа (2:3). Московский клуб, ведя 2:1, умудрился пропустить дважды в последние 5 минут матча. Далее «Спартак» дома проиграл в принципиальном поединке «Зениту» (1:3), а в крайнем туре на «Открытие Арене» была зафиксирована нулевая ничья с «Ахматом» (0:0).

Зато в Кубке России «красно-белые» продолжают свое победное шествие. В прошедший вторник «Спартак» на групповом этапе одержал уже третью викторию подряд. Коллектив Абаскаля разгромил в московском дерби «Динамо» (4:1), забив все свои голы до перерыва.

Личные встречи

Команды уже встречались между собой в этом сезоне. В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» добился выездной победы со счетом 2:1. В прошлой кампании РПЛ «красно-белые» также оба раза обыграли своего соперника — 4:1 в гостях и 4:3 дома.

Всего в 10-ти последних официальных очных матчах на счету «Спартака» 5 побед, «Краснодар» выиграл 4 встречи и еще раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 3.80.